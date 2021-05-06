توجيه عاجل من السيسي بشأن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.





وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.



