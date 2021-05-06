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مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

الخميس 06/مايو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن تحرك جديد من خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لحسم صفقة مفاجئة إلى صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن لابورتا يسعي لحصول على خدمات  جاك جريليش نجم أستون فيلا والمنتخب الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتسعي عدة فرق كبرى أبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين إلى التعاقد مع جريليش الذي تبلغ قيمته السوقية 50 مليون إسترليني حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام اللاعبين.

يذكر أن برشلونة الذي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة، ويستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد متصدر الدوري برصيد 76 نقطة.

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لابورتا جريليش برشلونة الدورى الإسباني

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