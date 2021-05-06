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ارتفاع العنف والقتل للنساء في تركيا بعد الانسحاب من إتفاقية اسطنبول

الخميس 06/مايو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل تشاتكلي، عن مقتل 17 امرأة في تركيا خلال شهر أبريل من هذا العام. 

 

يُذكر أن تركيا انسحبت بشكل رسمي من «اتفاقية إسطنبول» المناهضة للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونشرته الجريدة الرسمية التركية.

 

وأصدرت الرئاسة التركية مرسومًا جاء فيه أن الجمهورية التركية قررت من جانبها الانسحاب من اتفاقية المجلس الأوروبي المعنية بوقف العنف ضد المرأة والعنف الأسري ومكافحتهما، التي وقعت في 11 مايو 2011، وتمت المصادقة عليها في 10 فبراير 2012 بقرار من مجلس الوزراء

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