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2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمارك بورسعيد في أبريل الماضي

الخميس 06/مايو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة، بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة برئاسة محمد حنفي، أفرجت عن مشمول 7 آلاف و605 شهادة جمركية "وارد نهائي"، خلال شهر أبريل الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "القمح، والبقول، والذرة، ومستلزمات الإنتاج والسيارات، وقطع الغيار".

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 334 مليونًا و543 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و193 مليونًا و618 ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت خلال شهر أبريل الماضي، بتصدير مشمول 606 بيانات جمركية صادر بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار و52 مليونًا و5 آلاف جنيه لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية"، وقد تم تحصيل "رسم صادر" عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بقيمة بلغت 232 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أبريل الماضي، بلغت نحو 2 مليار و528 مليونًا و161 ألف جنيه.

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