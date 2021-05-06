"التموين": توريد 1.4 مليون طن قمح محلي حتى الآن









بلغت نسبة استلام الأقماح 1.4 مليون طن قمح محلي منذ بدء فتح عمليات استلام الأقماح في منتصف الشهر الماضي حتى الآن.





جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، من الغرفة الدائمة لمتابعة استلام الأقماح.





وأشار التقرير إلى أن أكبر المحافظات في التوريد حتى الآن هي محافظة الشرقية ثم محافظة كفر الشيخ.





من جانبه، أكد المصيلحي أن عمليات توريد القمح تتم وسط إجراءات إحترازية كبيرة داخل الصوامع وأماكن الاستلام الأخرى التي يصل عددها إلى 450 موقعا لاستلام القمح المحلي، كما تم توجيه رؤساء الشركات بتوفير الماسكات وكذلك المطهرات داخل نقاط الاستلام لتوزيعها على الموردين وقائدي السيارات إن لزم الأمر، والتعقيم المستمر للسيارات داخل مواقع التسليم.





من جانبه، أوضح معاون الوزير المتحدث الرسمي أحمد كمال أن مواقع الاستلام تفتح أبوابها أمام المزارعين والموردين من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا في أيام شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن العمل قد يستمر ببعض المواقع إلى ال 9 مساء نظرا للإقبال الكثيف بها، وأشار إلى أن الموردين يقومون بصرف مستحقاتهم المالية بعد التوريد في 72 ساعة فقط.



