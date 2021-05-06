البنوك المدرجة تربح 12 مليار ريال بالربع الأول





حققت البنوك السعودية المدرجة في السوق المالية "تداول السعودية" ارتفاعا في صافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ بدعم من النمو السنوي لأرباح 7 بنوك.





وأظهرت إحصائية مجمعة أعدها "مباشر"، تستند لإفصاحات البنوك على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تحقيق البنوك السعودية نموا بنسبة 20.5% في صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الأول من عام 2021، وبزيادة تبلغ 2.04 مليار ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.





وقفزت أرباح 10 بنوك مدرجة بالقطاع إلى 11.99 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح قيمتها 9.96 مليار ريال في الربع ذاته من عام 2020.





وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع أرباح 7 بنوك على أساس سنوي، كان أبرزها بنك الجزيرة الذي حقق أعلى وتيرة نمو بالأرباح في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 77.1% على أساس سنوي، علما بأنه ثاني أقل البنوك ربحية خلال تلك الفترة بقيمة 321.6 مليون ريال.





وحقق مصرف الإنماء ثاني أعلى وتيرة نمو بالأرباح خلال الربع الأول من عام 2021 على أساس سنوي؛ بزيادة سنبتها 73.5%، محققا 642 مليون ريال ليحتل المرتبة السادسة بترتيب البنوك على مستوى الأرباح.





وتصدر القائمة البنك الأهلي السعودي (البنك الناتج عن اندماج البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية) على مستوى أرباح القطاع في الربع الأول من عام 2021؛ بصافي 3.41 مليار ريال، تمثل 28.4% من أرباح القطاع خلال تلك الفترة، علما بأنه حقق نموا سنويا تجاوز الـ 20%.





وحل مصرف الراجحي بالمرتبة الثانية بعد أن حقق نموا نسبته 40.1%، ليسجل صافي ربح بقيمة 3.34 مليار ريال، مستحوذا على 27.8% من صافي أرباح القطاع.





وحققت 3 بنوك سعودية أرباحا تخطت حاجز المليار ريال بالربع الأول؛ وهي: الأهلي السعودي، يليه مصرف الراجحي، بالإضافة إلى بنك الرياض ثالث الترتيب بأرباح صافية بلغت 1.35 مليار ريال، على الرغم من انخفاضها على أساس سنوي بنسبة 8.3%.





وكان البنك السعودي للاستثمار "استثمار" الأقل ربحا بين القطاع في الربع الأول من عام 2021؛ بصافي 213 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، لكنه شهد نموا سنويا تجاوز 14% خلال تلك الفترة.





وسجلت 3 بنوك انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الأول من 2021 على أساس سنوي؛ كان أبرزها البنك العربي الوطني "العربي" بنسبة 9.6%، ليحقق 582 مليون ريال صافي دخل بعد الزكاة والضريبة، ويحتل المرتبة السابعة بترتيب البنوك على مستوى الأرباح.





وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 34.08% مقارنة مع الربع السابق.





وزادت الأرباح بواقع 3.05 مليار ريال عن أرباح القطاع في الربع الرابع من عام 2020 والبالغة 8.95 مليار ريال.





وحققت 9 بنوك نموا فصليا بصافي الأرباح مقارنة مع الربع الرابع من عام 2020؛ كان أبرزها البنك السعودي الفرنسي الذي ضاعف أرباح بأكثر من 7 أضعاف بأول 3 أشهر من عام 2021؛ مسجلا زيادة نسبتها 729.8%، علما بأن أرباح الربع السابق للبنك بلغت 94 مليون ريال.



