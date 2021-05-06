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أول رد فعل من حسام البدري بعد تأجيل تصفيات مونديال 2022

الخميس 06/مايو/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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علق حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على قرار الفيفا بتأجيل تصفيات مونديال 2022 والتي كان مقرر إنطلاقها في يونيو.


وأكد البدري في تصريحات صحفية، أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب المصرى عقب قرار "الفيفا" بتأجيل مباراتى أنجولا والجابون فى منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر لسبتمبر بدلًا من يونيو المقبل.

 

وتابع مدرب منتخب مصر، أنه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفنى للوصول لأفضل الحلول التى تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطنى، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبى وأيضًا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدورى الممتاز الحالى وبدء الموسم الجديد لاتخاذ القرار المناسب فى سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب فى الفترة القادمة الصعبة.

 

وأوضح أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب فى ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا".

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