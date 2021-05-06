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الصراع نحو اللقب.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

الخميس 06/مايو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 76 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانيًا ثم برشلونة ثالثًا.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني: 

1 ــ أتلتيكو مدريد ــ 76 نقطة

2 – ريال مدريد – 74 نقطة

3- برشلونة – 74 نقطة

4 – إشبيلية – 70 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 53 نقطة

6 – فياريال – 52 نقطة

7 – ريال بيتيس _ 51 نقطة

8 – أتلتيك بلباو – 45 نقطة

9 – غرناطة ـــ 45 نقطة

10 ـــ سيلتا فيغو ـــ 44 نقطة

11 – أوساسونا _ 40 نقطة

12 – قادش ـــ 40 نقطة

13 – ليفانتي ــ 38 نقطة

14 ــ فالنسيا ـــ 36 نقطة

15 – خيتافي – 34 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 31 نقطة

17- بلد الوليد _ 31نقطة

18 – هويسكا – 30 نقطة

19- إلتشي – 30 نقطة

20 – إيبار – 26 نقطة

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