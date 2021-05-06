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سيميوني يحشد أسلحته.. ملامح تشكيل أتلتيكو مدريد في قمة برشلونة المثيرة

الخميس 06/مايو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيعود جيوفري كوندوجبيا وتوماس ليمار للتشكيل الأساسي لأتلتيكو مدريد، خلال مواجهة السبت المقبل أمام برشلونة على ملعب (كامب نو)، والتي ستكون بمثابة "نهائي" من أجل حصد اللقب، والتي سيتواجد خلالها كل من جواو فيليكس وأنخيل كوريا على مقاعد البدلاء، وفقا لما ظهر في مران اليوم الخميس.

 

وخاض الروخيبلانكوس المران قبل الأخير له قبل 72 ساعة من المواجهة المرتقبة والحاسمة بين المتصدر وصاحب المركز الثالث، اللذين تفصلهما فقط نقطتان، وشهدت الحصة التدريبية عودة كل من ليمار وخوسيه ماريا خيمينيز ورينان لودي للعمل مع بقية المجموعة، ومن المحتمل مشاركة ليمار وخيمينيز منذ البداية.

 

وخلال المران ظهرت بعض ملامح التشكيل المحتمل للأتلتي أمام البارسا حيث شارك كل من كوندوجبيا وكوكي ريسوريكسيون وليمار ويورينتي في وسط الملعب، إضافة إلى البلجيكي يانيك كاراسكو وأمامه الأوروجواياني لويس سواريز في الهجوم.

 

وفي الدفاع تواجد كل من كيران تريبيير وستيفان سافيتش وماريو هيرموسو، وسط شكوك حول الدفع بخيمينيز أو فيليبي مونتيرو.

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