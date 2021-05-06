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بينها الأهلي وصن داونز.. فرمان ناري من الكاف بشأن مباريات ربع نهائي الأبطال

الخميس 06/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، إلغاء اعتماد تقنية الحكم المساعد "var"، فى مباريات الدور ربع النهائى لمنافسات بطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

 

وتنطلق مواجهات الدور ربع النهائي في منتصف الشهر الجارى، ويشهد إقامة عدد من المباريات القوية، إذ وصل الأهلى بطل إفريقيا، بجانب صن داونز، وكايزر تشيفز، وسيمبا التنزانى، وشباب بلوزداد، والوداد، والترجى ومولودية الجزائر.

 

وجاء قرار الاتحاد الإفريقى بشأن إلغاء العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد، فى الدور ربع النهائى من بطولتى دورى أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، بسبب عدم استيفاء الشروط لبعض الملاعب التى ستستقبل مباريات دور الثمانية، ما يصعب عملية اعتمادها فى عدد من المباريات، ليجرى إلغاء العمل بها بشكل كامل، من أجل الحفاظ على نزاهة المنافسات داخل المسابقة القارية.

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