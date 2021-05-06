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بكلمات مؤثرة.. نجم بايرن ميونخ يتحدث عن رحيله وخطوته المقبلة

الخميس 06/مايو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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يرى المدافع النمساوي، ديفيد ألابا، أن رحيله عن بايرن ميونخ الألماني، في نهاية الموسم الحالي، بمثابة فرصة "للقيام بشيء جديد"، و"قطع خطوة أخرى للأمام".

 

وقال ألابا، خلال مقابلة مع مجلة النادي، اليوم الخميس "لكي تنضج، عليك أن تترك منطقة الراحة الخاصة بك، أعتقد أنه ربما يتحتم عليك الذهاب نحو المجهول، لكي تتمكن من النضوج مجددا".

 

ويرحل المدافع المخضرم عن بايرن، بعد 13 عاما قضاها في النادي، الذي تدرج في صفوفه منذ انضمامه لأكاديمية الناشئين، وهو في الـ16 من عمره، وقد توج مع العملاق البافاري مرتين بالثلاثية.

 

وأشار إلى أنه أمضى عامين في مقر أكاديمية الناشئين، في البداية، واعتاد مشاهدة تدريبات الفريق الأول، عبر نافذة غرفته كل يوم.

 

وأردف "يتبقى بعض الوقت قبل رحيلي، كانت الأمور مذهلة على مر السنوات".

 

ولم يكشف ألابا عن النادي الذي سينتقل له، لكن تقارير صحفية ربطته بريال مدريد الإسباني.

 

وقال المدافع النمساوي "أرحل عن بايرن والدموع في عيني، لكني أتطلع أيضا للمستقبل في الوقت ذاته".

 

وأكد أن قرار الرحيل لم يكن موجها ضد النادي، وتمنى لبايرن "كل التوفيق" في المستقبل، مختتما بالقول "ممتن للغاية.. أتمنى أن يواصل بايرن كتابة قصة النجاح الرائعة".

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