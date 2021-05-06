نجم أتلتيكو مدريد: سنخوض 4 نهائيات للفوز بلقب الليجا

أكد الأرجنتيني أنخيل كوريا، نجم أتلتيكو مدريد، أن الجولات الـ4 المتبقية للفريق في الليجا ستكون بمثابة "4 نهائيات" وأنها "صعبة للغاية"، وذلك بدءا من مواجهة السبت المقبل أمام برشلونة والتي "يجب أن نحصد خلالها النقاط الثلاث".

وقال نجم أتلتيكو مدريد، خلال فيديو نشره الروخيبلانكوس: "إنها 4 نهائيات ونعلم أنها ستكون في غاية الصعوبة، سنواجه برشلونة أولا ويجب أن نحصد النقاط الثلاث".

وأوضح كوريا أن الأتلتي يُقدم "موسما رائعا" بـ"جهد كبير" من الممكن أن يختتمه بتحقيق لقب الليجا.

وعلى المستوى الشخصي، يعد الأرجنتيني أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 11 تمريرة حاسمة متساويا مع زميله ماركوس يورينتي، ورابع هدافي الفريق برصيد 7 أهداف بعد كل من لويس سواريز (19 هدفا) ويورينتي (13) وجواو فيليكس (10).

وأتم أنخيل كوريا: "على المستوى الشخصي أنا سعيد للغاية وأحاول يوميا أن أطور الأشياء التي يحتاجها المدرب وزملائي مني، أنا سعيد للغاية بهذا الموسم".