بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، حجم إقبال المواطنين على الحصول على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه الإقبال شهد زيادة خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تفشي وباء كورونا في الهند، مضيفا: "رب ضارة نافعة".

واوضح "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مركز تطعيم أرض المعارض بمدينة نصر يعتبر أحد مراكز التطعيم العملاقة التي وجهت الدكتورة هالة زايد بإنشائها لاستيعاب أكبر عدد من الأشخاص، منوها بأن يستوعب نحو 10 آلاف شخص يوميا.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إلى أن مصر حرصت على تنويع مصادر اللقاح، حيث يوجد لديها اللقاحين الصيني وأسترازينكا، فضلا عن تعاقدها على اللقاح الروسي "سبتونيك"، معلنا أن مصر ستبدأ تصنيع أول 2 مليون جرعة من لقاح كورونا "سينوفاك" محليا.

وناشد المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح، قائلا: "الموقع الإليكتروني مفتوح للتسجيل لأي شخص وسيحصل على دوره"،

