ديميت أوزديمير تنشر صورة جديدة لها

شاركت الفنانة التركية ديميت أوزديمير بصورة جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .





وظهرت ديميت في الصورة بإطلالة صيفية وهي تستمتع بأشعة الشمس ما أثار إعجاب متابعيها.





وتشارك ديميت في مسلسل منزلي الذي يعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع، الساعة التاسعة بتوقيت تركيا، على قناة “tv8 ” .





ديميت أوزديمير Demet Özdemir)‏ ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، واشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل "رائحة الفراولة" بدور أسيل.





وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، وبدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.





وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشة لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل، وكممثلة بدأت تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.





وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها، ولها ثلاث شقيقات، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها للعيش في إسطنبول.









وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، التي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.









وفي السينما، أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ واعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.



