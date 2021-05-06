"نصبوا عليا وأخدوا فلوسي".. لغز النصب على صاحب منشور الفيسبوك والآثار كلمة السر

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم نشره على إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، متضمنًا تعليقات حول تورط عدد من الموظفين ببعض الجهات والهيئات الحكومية في عمليات بيع وشراء آثار، وتعرض صاحب الحساب المشار إليه لواقعة نصب في هذا المجال.



بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه "بدون عمل" مقيم بمحافظة القاهرة، له معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات قام قطاع شرطة السياحة والآثار بإستدعاء المذكور.



وبمناقشته إعترف بإنشائه للحساب المشار إليه على موقع التواصل الإجتماعي ونشر تلك المعلومات نكاية في زوجته لتعرضه لواقعة نصب من قِبلها بمشاركة إثنان آخران، وقيامهم بالتحصل منه على مبالغ مالية نظير إتمام إحدى صفقات بيع قطع أثرية عقب إيهامه بأنهم على علاقة بشخصيات عامة بخلاف الحقيقة وتبين له عقب ذلك عدم وجود ثمة قطع أثرية.

