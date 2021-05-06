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كارتيرون يحسم موقفه من عودة نجم الزمالك السابق

الخميس 06/مايو/2021 - 06:02 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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حسم مسؤولو نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، مصير عودة نجم الفريق السابق خلال الفترة المقبلة.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين، على الجهاز الفني للزمالك إستعادة خدمات محمد إبراهيم نجم الفريق السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي، مع فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى كارتيرون، ترحيبه المبدئي بفكرة عودة محمد إبراهيم نجم الفريق السابق إلى صفوفه مرة أخرى، خاصةً أنه يعيش حالة من المستوى الفني الجيد.

وكان إبراهيم، رحل عن صفوف الزمالك إلى صفوف مصر المقاصة بالموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى سيراميكا كليوباترا، مع بداية الموسم الجاري.

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