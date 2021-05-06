عاجل - حقيقة اهتمام الأهلي بضم مرعب الحراس

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الخميس 06/مايو/2021 - 07:00 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل إدارة الكرة بالأهلي حقيقة تحرك المارد الأحمر للتعاقد مع المغربي سفيان رحيمي نجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن سفيان رحيمي ضمن الأسماء المرشحة لتدعيم هجوم الأهلي في الموسم القادم، بالإضافة للأوروجواياني سيرينو مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي.

وأضاف أن هناك مفاوضات بالفعل مع اللاعب المغربي من جانب أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، وقد يكون رحيمي ضمن صفقات الأهلي الصيفية المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة المقرر لها اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

 

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