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تطورات جديدة بشأن تجديد عقد ساسي مع الزمالك

الخميس 06/مايو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأكد المصدر، أن المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، أصبح أحد العقبات أمام تجديد عقد فرجاني ساسي.

وتابع المصدر، أن أشرف بن شرقي سينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وسيكون هناك سعي لتجديد عقده في وقت لاحق وحال الموافقة على القيمة المادية التي طلبها سيكون النادي مطالب بسداد نفس المبلغ لبن شرقي عند التجديد.

وأشار المصدر، أن بن شرقي ليس العقبة الوحيدة في طريق تلبية طلبات فرجاني ساسي، حيث هناك أكثر من لاعب بارز ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل على رأسهم أحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة وطارق حامد لذلك يجب وضع سقف محدد لعقود اللاعبين في الوقت الحالي لمنع حدوث الأزمات مستقبلا بسبب هذا الأمر.

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