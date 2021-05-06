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تعرف على موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليج

الخميس 06/مايو/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حددت رابطة الدوري الإنجليزي موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي كان من المقرر إقامتها يوم الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتأجلت المباراة بسبب إقتحام جماهير مانشستر يونايتد لملعب أولد ترافورد إحتجاجاً على مُلاك النادي والرغبة في رحيلهم .

وأفادت الرابطة البريميرليج بأن المباراة سوف تقام يوم 13 مايو الحالي في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر والربع بتوقيت السعودية.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني برصيد 67 نقطة وبفارق 13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة أما ليفربول فيحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 54 نقطة.

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مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي

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