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الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

الخميس 06/مايو/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، مشيرا إلى أن هناك زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات، ولكن الوضع مستقر.
وأشار "عبدالفتاح"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم رصدوا إصابة أسر كاملة بالعدوى نتيجة إصابة فرد واحد منهم، موضحا أن الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في كثير من محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أن مصر قررت أن تتخذ موقف متزن منذ بداية الأزمة ما بين الحفاظ على صحة المواطنين بالدرجة الأولى، والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن النظام الصحي قادر على التعامل مع زيادة الحالات بل وضعفها.

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