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التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية

الخميس 06/مايو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
ريما محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بصيانة وإصلاح السيارات بحي الأسمرات، وذلك خلال الفترة من 6 وحتى 20 مايو 2021، عبر الرابط التالي: http:tawzef.emis.gov.eg

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم توفير العديد من المميزات لمن تنطبق عليهم الشروط ويتم اختيارهم للعمل بالمدرسة مثل الحوافز المعنوية والمادية المرتبطة بالأداء والتدريبات التقنية عالية الجودة، وذلك بالإضافة إلى الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، مشددًا على ضرورة اجتياز المتقدمين للمقابلات الشخصية التي ستعقد بالوزارة فور غلق باب التقديم، وسيتم التعامل مع الناجحين بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

وأضاف مجاهد، أن المنهج الدراسي بالمدرسة يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي، وسيتم تطبيق مناهج دراسية وضعت وفق أحدث النظم العالمية وقائمة على نظام الجدارات بها، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات لإتاحة الفرص للطلاب والمعلمين من مختلف أنحاء الجمهورية للالتحاق بها، وسيتم الإعلان قريبًا عن فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة الإسكندرية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، على ضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، حيث سيشكل فريق عمل المدرسة من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الـفـنـي والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والحكومية لغات، وسيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي وموجهي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم، أما فيما يتعلق بالوظائف المتخصصة فستكون متاحة لمعلمي وموجهي التعليم الفني فقط من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

واختتم بصيلة أن الوظائف الإدارية التي يتاح التقدم إليها هي (مدير مدرسة، مسئول شئون طلاب، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، مسئول إدارة وتوكيد الجودة، مسئول شئون عاملين، مسئول التقييم والامتحانات، مسئول مخازن) أما الوظائف المتاحة لأعضاء هيئة التدريس هي (معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة ألمانية، معلم رياضيات، معلم علوم متكاملة "فيزياء وكيمياء"، معلم تربية رياضية، معلم نظري وعملي متخصص بمجال إصلاح وصيانة السيارات).

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