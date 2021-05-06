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ضبط سيارة محملة بالإسطوانات المدعمة في الإسكندرية

الخميس 06/مايو/2021 - 06:09 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومتابعة بيع إسطوانات البوتاجاز المدعمة من خلال القنوات الشرعية بعيدا عن البيع فى السوق السوداء والتلاعب فى أسعارها حفاظا على أموال الدعم المقدم من قبل الدولة للمواطنين.

وأوضحت مديرية التموين بالإسكندرية، أن إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط سيارة محملة بإسطوانات بوتاجاز مدعمة والمخصصة للاستخدام المنزلى وقدرها 201 أسطوانة بوتاجاز بمنطقة البيطاش قبل بيعها فى السوق السوداء وقد تم ضبط قائد السيارة والتحفظ على الاسطوانات والسيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الإجراء للعرض على وكيل النائب العام.

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