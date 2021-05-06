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مفتي الجمهورية: لا مانع من إخراج زكاة الفطر الآن (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر كقيمة وفقا لمعيار متفق عليه، وهو ما يعادل اثنين ونصف كيلو من القمح.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن قيمة هذه الكمية تعادل 13 جنيه، فتقرر جبر الكسر لتكون 15 جنيه وذلك لصالح الفقراء، موضحا أنه يمكن إخراج زكاة الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن من يريد إخراج زكاة الفطر الآن فلا مانع من ذلك.

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