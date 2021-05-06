تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2021 ومدتها

إجازة عيد الفطر 2021 .. أيام قليلة تفصلنا عن نهاية شهر رمضان المبارك، ليتأهب العالم الإسلامي لاستقبال أعياد الفطر المباركة أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات.





إجازة عيد الفطر 2021





وتصدرت إجازة عيد الفطر 2021 تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم الخميس عقب الإعلان عن عن موعدها للقطاعين الحكومي والخاص.





موعد إجازة عيد الفطر 2021





وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موعد إجازة عيد الفطر 2021، للقطاع الحكومي والخاص والتي تستمر لمدة 5 أيام، بدءا من الأربعاء 12 مايو وحتى 16 مايو.





إجراءات إجازة عيد الفطر 2021





وقال مدبويلي، إن إجازة عيد الفطر 2021 تتضمن رئيس الوزراء إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، منها غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة بشكل كامل.





غلق المقاهي خلال إجازة عيد الفطر 2021





وأشار رئيس الحكومة إلى أن إجازة عيد الفطر 2021 ستشهد غلق المقاهي والمولات والمحال والسينمات وما يماثلها من التاسعة مساء، وذلك بداية من اليوم ولمدة أسبوعين، مع السماح بسريان عمل محال المأكولات والمشروبات «دليفري» خلال تلك الفترة،على أن يتم حظر كل الاحتفالات أو الفعاليات.





صلاة عيد الفطر 2021





ومن جانبه أكد الدكتور محمد أبوستيت مدير المكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف، على أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وافقت على إقامة صلاة عيد الفطر المبارك 2021 في المساجد الكبرى، بنفس الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في الساحات.



