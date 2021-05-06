تموين الإسكندرية تستقبل 47 ألف و584 طنا من القمح منذ بدء موسم التوريد

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، اليوم الخميس، أن صوامع المدينة، استقبلت حتى الآن 47 ألفا و584 طنا منذ بداية موسم توريد القمح، وحتى اليوم.



وشكلت المحافظة 6 لجان لاستلام القمح، تضم 6 جهات هي "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، جمعية القبانية، الجهات المسوقة"، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التموين.



ووفقا لـ"سعد"، سيتم تشوين الأقماح الموردة بصومعة برج العرب وسعتها 90 ألف طن، وصومعة مجمع السلام وسعتها 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الناصرية وسعتها 60 ألف طن.



ولفت وكيل الوزارة إلى أنه من المتوقع زيادة نسب توريد الأقماح المحلية هذا العام لزيادة المساحة المنزرعة والأصناف التي تم اعتمادها من قبل وزارة الزراعة حيث بلغت مساحة زراعة القمح بالإسكندرية هذا العام ٧٤٧٠٢ فدان.



يذكر أن موسم توريد القمح بدأ بالوجه البحري يوم 20 أبريل بقرار وزاري ويمتد لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام وذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.