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تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالبشر بتونس

الخميس 06/مايو/2021 - 06:14 م
بوابة الفجر
وكالات
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ألقت الشرطة في تونس، الخميس، القبض على رجل و3 نساء، لتورطهم في شبكة للاتجار بالبشر وبيع الأطفال الرضع، بالتحديد، للراغبين خارج البلاد.
وأشارت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، إلى أن "المتهم من جهة سوسة يعمل في استقطاب النساء اللواتي ينجبن رضع خارج إطار الزواج ليتوسط في بيعهم لاحقا للعائلات الراغبة في ذلك بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة".

وأكدت، أن سيدتين من المتضررين أشارتا إلى أن "المتهم فيه ينشط ضمن شبكة مختصة في بيع الأطفال الرضع بمساعدة امرأة مقابل مبالغ مالية متفاوتة".

وأذنت النيابة العامة، بالاحتفاظ بالمتهم فيه في "الاتجار بالبشر" وإحالة 3 نساء إلى التحقيق، مع إدراج شريكته وابنتها على مذكرة المطلوب القبض عليهم.

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