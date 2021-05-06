Advertisements

أوكرانيا تدعو الناتو إلى تعزيز تواجده العسكري عند حدود روسيا

الخميس 06/مايو/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements


حث الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حلف الناتو على تعزيز تواجده العسكري في حوض بحر آزوف والبحر الأسود، للرد بشكل جماعي على مخاطر مزعومة من قبل روسيا.
 

وقال «زيلينسكي»- خلال اجتماع عقده في كييف الخميس مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"- إن موسكو لم تسحب إلا جزءًا غير ملموس من قواتها من حدود أوكرانيا، ولا تزال قادرة على إطلاق عملية عسكرية ضد هذا البلد في أي لحظة.


وعرض «زيلينسكي» على بلينكن: "بحث خطوات مشتركة محتملة لإنهاء احتلال شبه جزيرة القرم" التي أعادت انضمامها إلى قوام روسيا حسب إرادة الأغلبية الساحقة من سكانها بناء على نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي نظم هناك في عام 2014 على خلفية الأزمة السياسية الحادة التي مرت بها أوكرانيا نتيجة للإطاحة بحكومة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
 

وأضاف «زيلينسكي» أنه من الصعب لأوكرانيا "أن تواجه بمفردها الخطر في منطقة البحر الأسود وبحر آزوف"، داعيًا الولايات المتحدة إلى الانضمام لما يسمى "منصة القرم" والمشاركة في قمتها الأولى الصيف القادم.
 

وناشد دول الناتو تعزيز تواجدها العسكري في هذه المنطقة من أجل توفير فرصة للرد من خلال تبني الحلفاء خطوات مشتركة في البحر، معربًا عن أمل كييف في أن تبدأ قمة الناتو القادمة المقرر عقدها في 14 يونيو بمناقشة إمكانية وضع خطة العمل الخاصة بمنح أوكرانيا العضوية في حلف شمالي الأطلسي، مضيفًا: "نطلب من الولايات المتحدة المساعدة في إطلاق هذه العملية".

أخبار تهمك

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ 36 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 19 ساعة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يقرر حفظ التحقيق ورفع الإيقاف عن سيد عبدالحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يستعد للانقضاض على الصفقة الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتخلص من هازارد فى الصيف بسبب ضحكة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. التحفظ على أشرف السعد بمطار القاهرة

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يحسم موقفه من عودة نجم الزمالك السابق

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

02:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي