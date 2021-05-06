يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في اليوم الرابع والعشرين من رمضان الذي يوافق الخميس 6 مايو 2021، في جميع المحافظات والمدن المصرية.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في اليوم الرابع والعشرين من رمضان في السطور التالية:





موعد أذان المغرب في اليوم الرابع والعشرين من رمضان





القاهرة

6:36

الإسكندرية

6:43





طنطا

6:38





المنصورة

6:37





سوهاج

6:28





الأقصر

6:23





أفضل أدعية اليوم الرابع والعشرين من رمضان عند الإفطار





اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك. اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ.