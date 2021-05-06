حقيقة التعدي على قس في حادث تصادم بمنشأة القناطر

كشفت أجهزة الأمن بالنسبة ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي "يوتيوب" بشأن حوار هاتفي بين أحد القساوسة وشخص مجهول يدعى خلاله بقيام مجهولين بالتعدي على القس والسيارة التي كان يستقلها - قيادة أحد الأشخاص - أثناء مروره بإحدى قرى مركز منشأة القناطر شمالي محافظة الجيزة.



بالفحص والمعاينة تبين أن الواقعة تعود لحادث إصطدام السيارة التي كانت يستقلها القس بطفلين أثناء عبورهما نهر الطريق، مما أدى إلى إصابتهما بخدوش سطحية وحدوث مشادة كلامية بين قائد السيارة وأحد أهالي القرية الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة لمعاتبته له على الإصطدام بهما دون تعديه على القس المذكور وتم الصلح والتراضي بين الطرفين.