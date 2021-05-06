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بإطلالة كاجوال.. ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور

الخميس 06/مايو/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ريهام أيمن في الصور بإطلالة رياضية ما أثار إعجاب متابعيها وعلقت قائلة: "بقضي وقتي مع الطبيعة".


يذكر أن الفنانة ريهام أيمن، تعافت من الإصابة بفيروس كورونا قبل أيام.

وكتبت ريهام أيمن عبر خاصية استوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير .. ادعولي".

 

واحتفلت ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. 


ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى". 


وأعلن شريف رمزي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار الفيروس وجاءت النتيجة سلبية للفيروس.

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