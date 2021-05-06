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بوتين يعرب عن تأييده لرفع حماية الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا

الخميس 06/مايو/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر
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أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد موسكو لتأييد مقترح برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، كي يتسنى استخدامها في جميع أنحاء العالم.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا، عبر الفيديو، وفقًا لقناة روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الخميس/ - إن الأفكار التي تتداول في أوروبا برفع حماية الملكية الفكرية تمامًا عن لقاحات فيروس "كورونا" جديرة بالاهتمام.

وشدد على أنها تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء في حالات الطوارئ، مضيفًا أن بلاده تدعم هذا التوجه، وذلك لأن الظروف الحالية يجب أن نفكر ليس في كيفية جني أقصى ربح، ولكن في ضمان سلامة الناس.

وأوضح بوتين أنه لا يمكن ضمان السلامة، إلا إذا تم استخدام اللقاحات في الغالبية الساحقة من دول العالم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال: "إنه يعتزم دعم مقترح منظمة التجارة العالمية لرفع حقوق حماية الملكية الفكرية عن اللقاحات المضادة لكورونا".

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