مصدر أمنى يكشف حقيقة إضراب نزلاء سجن طرة عن الطعام





وأحدثت وزارة الداخلية تطورا في قطاع السجون فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الإدعاء بقيام عدد من نزلاء سجن طرة بالإضراب عن الطعام.وأكد المصدر أن ما يتم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ذلك في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام.