اسم الشهرة 23.. قصة طريفة وراء لقب «مانجا» الذي اشتهر به نجم الأهلي السابق

اشتهر العديد من نجوم الكرة المصرية في مختلف الأجيال بـ"أسماء شهرة" بعيدة تمامًا عن أسمائهم الحقيقية ولا صلة لها بهم من قريب أو بعيد، منهم بعض اللاعبين الذين اشتهروا بأسماء نجوم الكرة العالمية، وآخرين كان هناك حكايات مثيرة وراء أسمائهم الغريبة الذي ارتبطت بهم وكانت سببًا في شهرتهم الواسعة بملاعب الساحرة المستديرة.

ويقدم "الفجر الرياضي" خلال شهر رمضان المبارك سلسلة حلقات يومية بعنوان "اسم الشهرة" يستعرض خلالها حكايات أبرز أسماء الشهرة لنجوم الكرة المصرية عبر التاريخ:-

نتناول في الحلقة الثالثة والعشرين من سلسلة "اسم الشهرة" حكاية لقب "مانجا" الذي اشتهر به أحمد نبيل لاعب فريق الأهلي السابق، والاتحاد السكندري الحالي، خلال مشواره الكروي في ملاعب الكرة المصرية.

وكشف أحمد نبيل عن السبب وراء تسميته بهذا اللقب الغريب، حيث قال أنه كان يعشق "المانجا" منذ طفولته، وأثناء تواجده في إحدى المعسكرات مع فريق الناشئين بالأهلي في الإسكندرية، وكان مدربه كابتن عادل عبد الرحمن أصدر تعليمات للاعبين بعدم اصطحاب أي مأكولات داخل المعسكر، ولكنه خالف تلك التعليمات وأحضر معه "مانجا"، وأثناء مرور المدرب على غرف اللاعبين والتفتيش عليهم شم رائحة مانجا في الغرفة وبعد ضغط منه وبحث وجده يخبأها تحت "السرير" ليعترف له بأنه من أحضرها لحبه الشديد لها ليطلق عليه هذا اللقب.





وأكد أن بعدما أطلق عليه مدربه عادل عبد الرحمن لقب "مانجا" ارتبط به اللقب وانتقل إلى جميع زملائه بالفريق وأصبح الجميع ينادونه به، وحتى بعد تصعيده للفريق الأول ووصل اللقب للجمهور مما تسبب في شهرته بشكل كبير في ملاعب الكرة المصرية، وظل هذا اللقب ملازمًا له بعدما رحل عن القلعة الحمراء ولعب لعدد من الأندية منها تليفونات بني سويف وسموحة والاتحاد السكندري ولا يزال مرتبطًا به حتى الآن.





أحمد نبيل مانجا كانت بدايته في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء عام 2012، ولعب معه عامين، حيث خاض 37 مباراة وسجل هدفين، وحصل مع الفريق الأحمر على لقب بطولة الدوري الممتاز 3 مرات، ولقب دوري أبطال إفريقيا، وتخلل فترة تواجده مع الأهلي إعارته لنادي تليفونات بني سويف، ولعب معه 5 مباريات فقط ولم يسجل أي أهداف.





انتقل "مانجا" إلى نادي سموحة عام 2014 ولعب مع الفريق السكندري 5 مواسم، وخاض معه 151 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 9 أهداف، ورحل عن النادي عام 2019 لينتقل لفريق الاتحاد السكندري والذي يلعب له حاليا، وشارك معه في 65 مباراة وسجل هدف وحيد.



