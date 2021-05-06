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دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان .. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ

الخميس 06/مايو/2021 - 06:28 م
دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان
دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان
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دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان .. يبحث الصائمون عن أفضل الأدعية المستحب ترديدها طوال ساعات الصوم خلال اليوم، من أجل التقرب إلى الله.

دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان

ويبحث الكثيرون عن دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان رغم أنه لا توجد ادعية معينة يمكن ترديدها في كل يوم من أيام شهر رمضان.

فضل دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان

ويزيد فضل دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان في تلك الأيام العظيمة والعشر الأواخر من هذا الشهر الطيب المبارك، حيث يزداد الفضل والثواب على كل مسلم تقي نقي.

دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان والأدعية المستحبة

وتوجد العديد من الفضائل التي يتمتع بها دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان حيث أن أدعية العتق من النيران ودخول الجنان هي الأكثر بحثا في تلك الليالي المباركة.

دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان 2021

عن ابن عباس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِيهِ مَا يُرْضِيكَ، وأَعُوذُ بِكَ فِيهِ مِمَّا يُؤْذِيكَ، بِأَنْ أُطِيعَكَ ولَا أَعْصِيَكَ، يَا عَالِماً بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ"

فضل دعاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان

ورد أن من قال كلمات دعاء اليوم الرابع والعشرون من رمضان أعطي بعدد شعر رأسه وجسده ألف خادم وألف علام كالياقوت والمرجان لذا يجب على الدعاء والذكر لنيل لأجر والثواب وحسن الجزاء

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