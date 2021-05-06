أول أيام عيد الفطر المبارك .. يحتفل المسلمون في كل بقاع الأرض بأعياد الفطر المبارك، بعد أيام قليلة، حيث تفصلنا عن هذه المناسبة العظيمة ليالي تعد على أصابع اليد الواحدة.





أول أيام عيد الفطر المبارك





ويبحث الكثيرون عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 وموعد الأجازات والعطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص.





ونرصد لقرائنا عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2021 ومواقيت الصلاة في السطور التالية:





أعلن رئيس معهد الفلك الدكتور جاد القاضي، أنه وفقاً للحسابات الفلكية فإن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو آخر أيام شهر رمضان ووقفة عيد الفطر 2021، على أن يكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر، وبداية إجازة عيد الفطر المبارك.





موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2021





وتكون صلاة عيد الفطر 2021، في تمام الساعة 5:28 صباحًا وفق توقيا مدينتي القاهرة والجيزة، علمًا بأنه يتم مراعاة فروق التوقيت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.



