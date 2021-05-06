خالد نصر: 10 سيارات مياه جديدة تنضم لمعدات مياه الدقهلية

اعلن اليوم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ عن تسليم 10 سيارات مياه شرب جديدة مجهزة؛ لمسؤلي 10مناطق بالمحافظة، تمهيدًا لدخولها الخدمة مباشرةً، وذلك بالتزامن من بداية فصل الصيف، واستعدادًا لأي مشكلات قد تطرأ في المياه بأي منطقة.



ويذكر أن تلك السيارات قد انضمت لمعدات الشركة مؤخرًا؛ لنقل مياه الشرب النقية للمواطنين، وتستوعب كلًا منها 5 م3، وستعمل في 10 مناطق داخل المحافظة، وهي كلًا من: قطاع المنصورة، ومركز المنصورة، وطلخا، ونبروه، وأجا، وتمي الأمديد، وبلقاس، وشربين، والجمالية، والمنزلة.



وقد أكد نصر على أن الشركة تبذل قصارى جهدها لتوفير أفضل خدمة ممكنة للمواطنين، وتطوير معداتها بشكل مستمر، لتلبية حاجات المواطنين المتزايدة، لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.