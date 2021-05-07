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3 مشروعات مقترحة من وزارة البيئة للتعاون مع منظمة "الفاو"

الجمعة 07/مايو/2021 - 07:15 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
مارينا بشارة
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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتور عبدالحكيم واعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لبحث سبل التعاون بين الطرفين في المجالات البيئية المختلفة، وذلك بحضور الدكتور نصر الدين حاج، الأمين ممثل المنظمة بجمهورية مصر العربية وعدد من قيادات وزارة البيئة وممثلي وزارات الخارجية والتعاون الدولي.

وقد تناول الاجتماع عرض بعض الموضوعات البيئية التي يمكن لمنظمة الفاو التعاون مع وزارة البيئة سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي من خلال تنفيذ عدد من المشروعات وتقديم الدعم فيها.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز مشروعات المقترحة من وزارة البيئة لتعاون مع منظمة الفاو:

1_ التعاون في مجالات التكييف والتبريد التي لدى مصر خبرات طويلة فيها وبحث مدى إمكانية تصدير تلك الخبرات الوطنية.

2- التعاون ايضًا في مجال الطاقة المستدامة أو إعادة استخدام المخلفات الزراعية وروث الحيوانات والتي لدى مصر تجربة متميزة فيه.

3- كما أوضحت الوزارة أنه يمكن التعاون لنشر قصص النجاح في مجال الزراعة المستدامة ومجال الحد من هدر الغذاء والتكنولوجيات التي يمكن الاستعانة بها في هذا المجال.

يذكر أن مؤتمر الفاو الإقليمي الـ٣٦ للشرق الأدنى وشمال أفريقيا مقرر عقده في أوائل ٢٠٢٢، حيث إنه يمكن استضافة حدث جانبي يختص بمجال التكيف مع تغير المناخ، التنوع البيولوجي.

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