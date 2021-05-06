رامز جلال عن مروان محسن: "فيه كل مواصفات المهاجم المثالي"





وصف رامز جلال، مهاجم النادي الأهلي مروان محسن، قائلا: "فيه كل مواصفات المهاجم المثالي".



أضاف: "انا النهاردة هعمل اللي معملوش موسماني".





يواصل النجم رامز جلال، تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

وقع مروان محسن لاعب النادي الأهلى ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج "رامز عقله طار"، والذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.