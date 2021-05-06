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رامز جلال عن مروان محسن: "لاعب كره احتاروا في تفسيره"

الخميس 06/مايو/2021 - 07:16 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وقع مروان محسن لاعب النادي الأهلى ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج" رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعه 6:24 بتوقيت مصر.


وصف رامز جلال، مروان محسن، خلال أحداث الحلقة قائلا: "لاعب كره احتاروا في تفسيره".


أضاف قائلا: "احنا المتفرجين احترنا في هذا الشيء، بيعمل كل حاجه، شوط وبيشوط، تمرين وبيتمرن، فيه كل مواصفات المهاجم المثالي.


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

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