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عاجل.. الزمالك يشكو اتحاد اليد للجنة الأولمبية

الخميس 06/مايو/2021 - 07:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد بخصوص القرار الصادر عن اتحاد اليد بجلسة ١ مايو باعتبار الزمالك بطلا لدوري المحترفين موسم 2019 - 2020، واعتبار النادي الأهلي بطلا لبطولة لكأس مصر عمومي الرجال لنفس الموسم وذلك لكون الزمالك والأهلي حاملي لقب البطولتين في الموسم قبل الماضي.

وذكر الزمالك في خطابه الرسمي أن القرار الصادر عن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد اليد مخالفة صارخة للوائح النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة اليد، وكذا مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد والمعايير والمواثيق الأولمبية الدولية، لأنه لا يوجد ما يسوغ منح الأهلي لقب كأس مصر.

وأهدر اتحاد اليد مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وعدالة المنافسة فيما يخص بطولة كأس مصر التي تم إيقافها من الدور قبل النهائي وذلك بالمخالفة للوائح النظام الأساسي لاتحاد اليد والاتحاد الدولي.

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