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عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

الخميس 06/مايو/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إجراء عدة تغييرات في الفريق لمباراة اليوم أمام الاتحاد السكندري.


واستقر موسيماني على استبعاد أحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف من التشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مباراة اليوم.


واستقر موسيماني على الاعتماد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، وصلاح محسن ومروان محسن في خط الهجوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لتعويض خسارته في مباراة الجولة الماضية على يد غزل المحلة بهدف دون رد.

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