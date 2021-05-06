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مروان محسن ينفعل علي رامز بعد اكتشافه المقلب

الخميس 06/مايو/2021 - 07:25 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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وقع مروان محسن لاعب النادي الأهلى ضحية مقلب الفنان رامز جلال في الحلقة الرابعة والعشرون من برنامج "رامز عقله طار" والذي يعرض في تمام الساعة 6:24 بتوقيت مصر.


انفعل مهاجم النادي الاهلي مروان محسن، علي رامز جلال، وذلك بعد إكتشافه حقيقة المقلب، وقام رامز جلال بتهدئته قائلا: "مروان، مروان انا أهلاوي حبيبك يلا".


يواصل النجم رامز جلال تقديم مُغامراته السنوية من خلال مقالبه، ويُقدم هذا العام برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.


الجدير بالذكر ان مروان محسن هو مهاجم النادي الاهلي الذي إنضم في عام 2016 إلي النادي الاهلي

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