عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة





تقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بخطاب إلى اللجنة الأولمبية المصرية تستعرض فيه المخالفات التي قامت بها اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري بخصوص بطولة الجمهورية ٩٩، والتي شهدت مخالفة واضحة للوائح المنظمة للبطولة بعدم منح الزمالك لقب بطولة ٩٩ بحسب اللائحة التي تنصف الزمالك.





وقرر مسئولو اتحاد الكرة اللجوء لمباراة فاصلة بين الزمالك والأهلي لحسم لقب بطولة ٩٩، قبل أن يقرر اتحاد الكرة تأجيل المباراة.





وبحسب اللائحة المنظمة للبطولة والمعتمدة من اتحاد الكرة فإن الزمالك هو بطل الجمهورية ٩٩، إلا إن اتحاد الكرة قرر مخالفة اللائحة.