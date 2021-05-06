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فنانة تونسية ضحية حلقة اليوم من "خمس نجوم"

الخميس 06/مايو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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يستضيف برنامج "خمس نجوم"، الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، ضيفة الحلقه الرابعة والعشرون في تمام التاسعة مساءًا، والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل.


برنامج "خمس نجوم"، يقدمه لاول مرة معًا النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي.


الجدير بالذكر ان الفنانة التونسية عائشه بن أحمد تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل " لعبة نيوتن" بطولة مني ذكي، محمد ممدوح، سيد رجب، مايان سيد، محمد فراج تأليف وإخراج تامر محسن، إنتاج سينرچي

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