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مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة

الخميس 06/مايو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وبرعاية النائب عبدالقادر الجارحي، أمين الحزب بمحافظة الفيوم.

تواصلت لليوم الثالث على التوالي بمقر أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الشواشنة المسابقة الكبري للقرأن الكريم لشهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة ٥٠ متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار السنية من عمر ٦ سنوات وحتي ١٨ عام بحضور أمين المركز حسين الفرخ، والأمين المساعد أحمد سراج فيصل، وأمين الإعلام نبيل كحك، وأمين الشباب على عبدالواحد، وعضو هيئة المكتب محمد حنفى عليوة، المشرف العام على المسابقة يتم التحكيم من خلال لجنة مشكلة تضم فضيلة الشيخ محمد عبدالواحد، رئيس لجنة الفتوي والوعظ بمركز الشواشنة فضيلة الشيخ محمد السيد بريك، عضو لجنة الفتوى وواعظ بمركز الشواشنة فضيلة الشيخ أحمدعبدالمقصود، عضو لجنة الفتوى والمواعظ بمركز الشواشنة فضيلة الشيخ أحمد محمد عبدالفتاح، مفتش بإدارة أوقاف مركز الشواشنة.
فضيلة الشيخ أحمد محمد عبدالباقى سالم، أمام وخطيب بإدارة أوقاف الشواشنة.

وصرح حسين الفرخ أمين المركز انه سيتم إعلان نتيجة المسابقة من قبل أعضاء لجنة التحكيم ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المعظم.

وأكد الفرخ على توزيع الجوائز القيمه للفائزين من المركز الأول وحتي المركز العاشر لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومن المركز الأول وحتي المركز العاشر لحفظة نصف القران ومن المركز الأول وحتي المركز العاشر لحفظة ربع القرآن وسوف يتم توزيع شهادات التقدير على المتفوقين علميًا فى المراحل العلمية المختلفة.
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة
مستقبل وطن بالفيوم ينظم مسابقة القرآن الكريم خلال شهر رمضان الكريم بمركز الشواشنة

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