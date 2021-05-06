تباين مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم الخميس بعد بيانات إعانة البطالة

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية يوم الخميس، بعدما أظهرت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع.





بينما تعرضت أسهم صناع اللقاحات لضغوط بفعل خطط الرئيس جو بايدن لدعم إسقاط حقوق الملكية الفكرية عن تطعيمات كوفيد-19.





وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 14.77 نقطة بما يعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 34245.11 نقطة.





وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 1.55 نقطة أو 0.04 بالمئة مسجلا 4169.14 نقطة.





ونزل المؤشر ناسداك المجمع 24.60 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 13557.83 نقطة.