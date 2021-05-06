مراد مكرم "ليه منعملش شواطئ للمحجبات علشان الجلاليب والحلل"

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مراد مكرم "ليه منعملش شواطئ للمحجبات علشان الجلاليب والحلل"
الخميس 06/مايو/2021 - 07:36 م
مصطفى فكيه
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طالب الفنان مراد مكرم، الدولة بضرورة توفير شواطئ خاصة للمحجبات وأخرى للباكيني والمايوة، مشددا على أن مصر تمتلك الشواطئ والمساحات التى تسمح بتنفيذ ذلك".
واضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج لحظات جريئة الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس، "ليه منعملش شواطئ للمحجبات وشواطئ للمايوهات والباكيني لان فيه ناس بتيجي بجلاليب وحلل".
وتساءل مكرم"ماالذي يمنع أيضا من وجود شواطيء للرجال فقط وأخرى للسيدات، لماذا نضايق الناس".
واضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج لحظات جريئة الذي يبث على قناة القاهرة والناس، مساء اليوم الخميس، "ليه منعملش شواطئ للمحجبات وشواطئ للمايوهات والباكيني لان فيه ناس بتيجي بجلاليب وحلل".
وتساءل مكرم"ماالذي يمنع أيضا من وجود شواطيء للرجال فقط وأخرى للسيدات، لماذا نضايق الناس".
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