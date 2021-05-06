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واعظة بالأزهر: زكاة المطلقة واجبة على الزوج في هذه الحالة

الخميس 06/مايو/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت إلهام فاروق شبانة، الواعظة بالأزهر الشريف، إن المرأة إذا كانت مطلقة وانتهت شهور العدة، فليس على الزوج ان يخرج عنها زكاة الفطر، أما إذا كانت في فترة العدة، فعلى الزوج ان يخرج الزكاة، لأنها ما زالت في حكم الزوجة.

وتابعت "فاروق"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدد زكاة الفطر بصاع من القمح او الشعير، موضحة أن الصاع يوازي 2.4كيلو من غالب قوت البلد التي نعيش فيها.

ولفتت إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تخرج في صورة حبوب، ولكن الإمام أبو حنيفة رجح أن تخرج الزكاة مالًا وليس حبوبًا، وهذا أيسر للفقير.

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