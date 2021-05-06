البورصات العربية يكرم محمد فريد عن فترة رئاسته للاتحاد خلال الدورة الماضية

كرم اتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية خلال الدورة الماضية، تقديراً لجهوده خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا.





قدم الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وفقا للبيان الصادر، الشكر والتقدير للاتحاد على التكريم، متمنياً للاتحاد تحت قيادة السعودية دوام التوفيق والنجاح، لما هو في صالح البورصات العربية.





جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، قد تولى رئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، حتى إبريل 2021، الاتحاد الذي تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية أربعة بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي البيني.





وتقدم رامي الدكاني الأمين لعام لاتحاد البورصات العربية، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا.





وأشار إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد نجحت في وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.





وشهد الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر انتخاب أول مجلس إدارة ل الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية كخطوة “استراتيجية” غير مسبوقة، تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد بشكل مستقر، ونجح الاتحاد بالتعاون مع “ريفينيتيف”، في إطلاق مؤشراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



