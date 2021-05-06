Advertisements

البورصات العربية يكرم محمد فريد عن فترة رئاسته للاتحاد خلال الدورة الماضية

الخميس 06/مايو/2021 - 07:58 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements
كرم اتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية خلال الدورة الماضية، تقديراً لجهوده خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

قدم الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية وفقا للبيان الصادر، الشكر والتقدير للاتحاد على التكريم، متمنياً للاتحاد تحت قيادة السعودية دوام التوفيق والنجاح، لما هو في صالح البورصات العربية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، قد تولى رئاسة الاتحاد بداية من أبريل عام 2019، حتى إبريل 2021، الاتحاد الذي تأسس عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 1978، بعضوية أربعة بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي البيني.

وتقدم رامي الدكاني الأمين لعام لاتحاد البورصات العربية، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل الجهود المبذولة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتصدي لكل التبعات الصعبة والضاغطة بسبب جائحة كورونا.

وأشار إلى أن فترة رئاسة مصر للاتحاد نجحت في وضع الاتحاد على مسار مستقر على الأجل الطويل، عبر صياغة سياسات تسهم في تطوير وتنمية أعماله وأنشطته وذلك لتعزيز وتسهيل الاستثمارات العربية البينية في الأوراق المالية، وكذا تطوير منصة تعاون وتنسيق مشتركة لتبادل الخبرات واستطلاع الآراء بين كافة الأطراف ذات الصلة.

وشهد الاتحاد خلال فترة رئاسة مصر انتخاب أول مجلس إدارة ل الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية كخطوة “استراتيجية” غير مسبوقة، تعزز من عملية التحول المؤسسي داخل الاتحاد، وتعكس حرص الإدارة الحالية على استمرارية عملية الإصلاح والتطوير داخل الاتحاد بشكل مستقر، ونجح الاتحاد بالتعاون مع “ريفينيتيف”، في إطلاق مؤشراً للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ 35 دقيقة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 5 ساعات

بينها الأهلي وصن داونز.. فرمان ناري من الكاف بشأن مباريات ربع نهائي الأبطال

منذ ساعة و 28 دقيقة

ريال مدريد يتخلص من هازارد فى الصيف بسبب ضحكة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الأعلى للجامعات: بدء امتحانات نهاية العام الدراسي في يونيو وانتهاؤها بداية يوليو

منذ 43 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - حقيقة اهتمام الأهلي بضم مرعب الحراس

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

07:23 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي