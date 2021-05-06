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ولي العهد السعودي يتبرع بـ100 مليون ريال لسداد ديون المعسرين

الخميس 06/مايو/2021 - 07:39 م
بوابة الفجر
واس
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أعلنت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تبرع بمبلغ 100 مليون ريال من ماله الخاص لسداد ديون المعسرين ودعم الجمعيات الخيرية فى المملكة.


وذكرت “واس” اليوم الخميس، أن ولي العهد وجه بصرف 100 مليون ريال من نفقته وفق مسارين: الأول لدعم 29 جمعية خيرية بمبلغ (87) مليون ريال تُصرف خلال أيام، والثاني لسداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا، ليتم إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أهاليهم اليوم.


وأوضحت الوكالة أن هذا الدعم يأتي تحت مظلة "برنامج سند محمد بن سلمان"، وخُصص للجمعيات الخيرية النسائية، وذوي الإعاقة، ورعاية مرضى السرطان، ورعاية الأرامل والمطلقات، ورعاية الأيتام، ومتلازمة داون، والخدمات الصحية، ورعاية كبار السن.


كما لفتت إلى أن الإفراج عن السجناء يشمل سداد ديون أكثر من (150) سجينًا معسرًا، وهم سجناء الحق الخاص، وفق ضوابط محددة، ومنها ألا يكون المبلغ المستحق على السجين قد استُغل في أمور غير مشروعة، وألا يكون متورطًا في قضايا جنائية.

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